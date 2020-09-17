Виды металлов, которые можно выгодно сдать
Сдать металлолом в Москве и Московской области Вы можете на самых выгодных условиях.
Мы принимаем распространенные виды лома. Здесь Вы можете узнать, какие виды лома включены в конкретную группу и их цену.
Прием черного металлолома — ключевая специализация нашей компании.
Мы принимаем лом железа, чугуна и нержавейки на максимально выгодных для клиента условиях.
При приеме мы оцениваем степень засоренности сортируем его согласно общепринятым стандартам. А клиенты получают обоснованно высокую цену.
Цена — 25 000 рублей.