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Metallolom VIP

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Прием металла

Виды металлов, которые можно выгодно сдать

Сдать металлолом в Москве и Московской области Вы можете на самых выгодных условиях.
Мы принимаем распространенные виды лома. Здесь Вы можете узнать, какие виды лома включены в конкретную группу и их цену.

Прием черного металлолома — ключевая специализация нашей компании. 

Мы принимаем лом железа, чугуна и нержавейки на максимально выгодных для клиента условиях.

При приеме мы оцениваем степень засоренности сортируем его согласно общепринятым стандартам. А клиенты получают обоснованно высокую цену.

Цена — 25 000 рублей.

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