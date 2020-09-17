Теперь Вы можете не хранить лом, а продать его с выгодой для себя. Мы принимаем металлический лом или изделия, которые были в употреблении. Чаще всего они изготовлены из черного металла (трубы, шевеллеры, уголки и балки).

Такие изделия можно использовать по прямому назначению. К этой категории причисляют: трубы, металлопрокат и бракованную продукцию.

Мы входим в меньшинство компаний, которые готовы предложить за деловой лом куда большее вознаграждение, чем за обычный металлолом.

Получить информацию об актуальных ценах Вы можете, оставив заявку на сайте.