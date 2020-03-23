Продать металлолом выгодно в москве и МО
Расценки, приведенные в таблице, носят информационный характер и не являются официальной офертой.
Уточняйте информацию у менеджеров.
Стальной лом (черный лом) - 14 500 р/т
3А
Габаритные части стального лома:
порезанные в вышеуказанный размер детали различных металлоконструкций (швеллера, балки и т.д.)
5А
Негабаритные части стального лома:
не порезанные или крупно порезанные детали различных металлоконструкций (швеллера, балки и т.д.)
5А ЖД
Негабаритные части стального железнодорожного лома
(кроме хребтовых балок, корпусов вагонов, цистерн и т.д.).
Примеры: рельсы, тележки, колесные пары.
12А
Габаритные части стального, тонколистового, оцинкованного лома.
Примеры: Куски кровельного оцинкованного железа, водоотводных желобов, труб и т.д.
12А н/г цинк
Крупногабаритные части стального, тонколистового, оцинкованного лома.
Примеры: Листы кровельного оцинкованного железа, водоотводные желоба, трубы и т.д.
16 А
Стружка
Чугунный лом (черный лом) - 14 500 р/т
17А
габаритные размеры НЕ ПРЕВЫШАЮТ 1500*500*500 мм
вес куска от 0,5 до 200 кг
Примеры: задвижки, колотые станки, двигатели, чугунные корпуса редукторов
19А
Примеры: радиаторы отопления, чугунные раковины, ванны, канализационные трубы
22А
Крупногабаритные — тяжеловесные части
чугунного лома, не пригодные к переработке.
габаритные размеры ПРЕВЫШАЮТ 150*50*50 см
вес куска более 200 кг
Примеры: литые чугунные станины, станки, противовесы и т.д.
22 АК — 14.500 рублей
Крупногабаритные — тяжеловесные части чугунного лома,
пригодные к переработке:
габаритные размеры ПРЕВЫШАЮТ
1500*500*500 мм
вес куска более 200 кг
Примеры: станки, трубы, двигателя и т.д.
Медь (цветной лом) – до 650 р/кг
Медь микс
*Несортированный лом, засор от 0.3%
Медь блеск
засор от 0.3%
Медь кусок
засор от 0.3%
Медь луженая*
*Пережженные отходы, засор от 5%
Медь катанка
засор от 0.3%
Медь цветоизмененка
засор от 0.3%
Медь шинка (засор от 0,3%)
Медь (телефонная жженая) (засор от 0,3%)
Медная стружка
засор от 5%
Алюминий (цветной лом) – до 170 р/кг
Алюминий микс (засор от 0,5%)
Алюминиевые диски засор от 0,5%
Алюминий электротехнический (засор от 0,5%)
Алюминий пищевой (засор от 0,5%)
Опалубка (засор от 10%)
Алюминий профиль засор от 1%
Алюминиевая банка
засор от 7%
Офсет (засор от 0,5%)
Алюминий радиатор
без железа/плас-х бочков — от 25%;
c железом/плас-ми бочками — от 31%
Алюминий радиатор
радиатор с медной трубкой засор от 20
Алюминиевая стружка
засор от 5%
Теплый профиль (засор 20%)
Свинец (цветной лом) – до 95р/кг
Свинец в оболочке (чистый от 1% засор, грязный от 20%)
Свинец переплав (засор от 1%)
Свинец (грузила, чистые 3%)
Цинк сантехнический (засор от 3%)
Цам не разборный (засор от 10%)
Цам чистый (засор от 0.5%)
Цинк некондиция (засор от 0,5%)
Нержавейка (цветной лом) – до 60р/кг
С содержанием 10% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 10% никеля в сплаве
С содержанием 8% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 8% никеля в сплаве
Стружка
Стружка без примесей. Допустимый засор 10%
Латунь (цветной лом)– до 220р/кг
МИКС
Изделия из различных марок латуни собранные без сортировки
Стружка
Стружка латуни примесей. Допустимый засор 10%
Отходы латуни. Марка: ЛС59-1
Гайки, болты, втулки, зубчатые колеса
Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80
Крепежные элементы, автомобильные детали, трубы, штампованные изделия
Радиаторы
Радиаторы охлаждения и его детали
Бронза (цветной лом) – до 200р/кг
МИКС
Стружка бронзы без примесей. Допустимый засор 10%
Стружка
Разнообразные бронзовые изделия без сортировки
Аккумулятор (цветной лом)– до 55р/кг
АКБ полипропиленовые (слитые)
Аккумуляторы с мягким и эластичным корпусом
АКБ эбонитовые (слитые)
Аккумуляторы с хрупким корпусом
АКБ тяговые
Свинцово-кислотные АКБ,
применяемые в электротранспорте – складское оборудование,
погрузчики, штабелеры, тележки или электромобили
АКБ от ИПБ
АКБ от источника бесперебойного питания
АКБ свинцовые
АКБ, содержащие жидкий либо электролит по технологии АГМ
АКБ автомобильные
Кислотные АКБ, используемые в
автомобилях или мототранспорте как вспомогательный источник энергии
Деловой лом - цена по запросу
- старые трубы;
- металлопрокат;
- изделия с браком;
- уголки;
- балки;
- швеллера.
Узнать актуальные цены возможно по запросу у наших менеджеров. При необходимости специалисты приедут для оценки стоимости.
Лом кабеля - цена по запросу
Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от марки кабеля