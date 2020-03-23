17А

габаритные размеры НЕ ПРЕВЫШАЮТ 1500*500*500 мм

вес куска от 0,5 до 200 кг

Примеры: задвижки, колотые станки, двигатели, чугунные корпуса редукторов

19А

Примеры: радиаторы отопления, чугунные раковины, ванны, канализационные трубы

22А

Крупногабаритные — тяжеловесные части

чугунного лома, не пригодные к переработке.

габаритные размеры ПРЕВЫШАЮТ 150*50*50 см

вес куска более 200 кг

Примеры: литые чугунные станины, станки, противовесы и т.д.